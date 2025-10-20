inklusion logo Sitio accesible
¿Sergio Mayer Mori demandará a Natália Subtil? Así responde Sergio Mayer

Tras la participación de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP, Sergio Mayer reveló si su hijo tiene planes de tomar acciones legales contra Natália Subtil.

Tras la participación de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP, donde ya ha tocado el tema de su relación con Natália Subtil, Sergio Mayer reveló si es que su hijo tendría en planes tomar acciones legales contra la modelo y actriz brasileña. Además, Sergio Mayer recordó la ocasión en que fue señalado por mostrarse desnudo en un reality.

