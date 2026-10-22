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“No lo haces de corazón": Fer Lozada y Mono Osuna ARREMETEN contra Granjero y lo tratan de falso (VIDEO)

La actitud de Julio Camejo comienza a generar dudas en ciertos Granjeros y tanto Fernando Lozada como Mono Osuna lo tratan de falso

Fernando Lozada y Mario “Mono” Osuna tuvieron una conversación en las afueras del edificio principal y uno de los temas abarcados tuvo como protagonista a Julio Camejo. Ambos Granjeros llegaron a la conclusión de que el Capataz tiene actitudes falsas y busca dar una imagen al público que no es la acertada.

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