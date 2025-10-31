¡Beliween 2025! Así se vivió el ya tradicional Halloween de Belinda

Como cada año, Belinda organizó el Beliween, donde la cantante de pop lució espectacular en su disfraz de Greta Gremlin en su edición 2025. A la comentada fiesta, que sucedió al sur de la CDMX, acudieron luminarias como Bárbara de Regil y Karol Sevilla, quien se desvivió en elogios hacia Belinda. Aunque quien robó cámara fue Aislinn Derbez, quien se disfrazó de Aarón Abasolo, un icónico personaje creado por su padre. ¡Aquí todos los detalles!