“Trate de sobrevivir adentro": Sandra Itzel ventila TODO lo que vivió dentro de La Granja VIP
Sandra Itzel, la segunda eliminada de La Granja VIP nos acompañó en el Uno a Uno de Ventaneando y reveló grandes detalles del reality show.
Sandra Itzel habla sobre la experiencia que vivió dentro de La Granja VIP durante dos y semanas y confiesa todo lo que hubo detrás de su polémica con Lis Vega. Sandra también contó sobre las amistades que formó con La Bea y con César Doroteo.
