¡Exclusiva! Valentina Gilabert aclara si ha perdonado a Marianne Gonzaga

Valentina Gilabert explica cómo lleva la relación con la expareja de Marianne Gonzaga, quien hace unos días recuperó la custodia de la hija que tuvo con éste.

Valentina Gilabert explica cómo lleva la relación con la expareja de Marianne Gonzaga, quien hace unos días recuperó la custodia de la hija que tuvo con éste. Además, Valentina reiteró que no ha perdonado a su agresora. Esto fue lo que dijo en exclusiva para Ventaneando.

