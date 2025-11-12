Ventaneando | Programa 12 de noviembre del 2025
Disfruta el programa completo de Ventaneando de este 12 de noviembre. Tenemos noticias sobre Camila Sodi, María Antonieta de las Nieves, Majo Aguilar, y mucho más.
En esta emisión de Ventaneando platicamos sobre los últimos momentos de tensión en La Granja VIP, los problemas de salud que ha enfrentado recientemente María Antonieta de las Nieves y la recién anunciada boda por la Iglesia entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.
Galerías y Notas Azteca UNO