Esta es la verdad de los audios que exponen presunta violencia hacia Silvia Pinal

Luego de que se filtrara un audio donde se expone presunta violencia hacia Silvia Pinal, Iván Cochegrus aclaró la polémica y contó por qué existe la grabación.

Luego de que se filtrara un audio donde se expone presunta violencia hacia Silvia Pinal, Iván Cochegrus aclaró la polémica y aclaró que el audio es del 2022 y contó detalles sobre las voces que se escuchan en el material. Además, detalló qué fue lo que sucedió y por qué existe tal grabación. Previo a la aclaración, estas fueron las reacciones de María Elena Galindo, Norma Lazareno y Mónica Marbán.

