"¡Y todavía quería cambio!”, Victoria Ruffo ‘balconeó' Eugenio Derbez por la manutención de José Eduardo
TV Azteca
Fiel a su estilo, Victoria Ruffo ‘ventaneó' a Eugenio Derbez sobre el desempeño que tuvo como padre de su hijo José Eduardo y reveló que el dinero que el actor le daba para su manutención no era suficiente. Además, se pronunció sobre el incómodo episodio que sucedió entre Vadhir y Nodal en los Latin Grammy.
