¡Yuri estrena el video de “Tuya para Siempre” y revela detalles ‘picosos’ de Chayanne!
Además de contar detalles de su nuevo video musical de “Tuya para Siempre” donde aparece Gabriel Soto, Yuri ventiló detalles ‘picosos’ de Chayanne.
TV Azteca
Además de contar los detalles de su nuevo video musical donde aparece Gabriel Soto, Yuri nos contó de los besos de novela y ventiló detalles ‘picosos’ de Chayanne. Además, platicó una anécdota que le recuerda “Tuya para Siempre” su nuevo tema musical. ¿A quién se refiere?
Galerías y Notas Azteca UNO