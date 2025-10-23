"¡Todas las ‘Yuris’ me han llevado a un montón de situaciones!”, Yuri revela que toma terapia
En exclusiva, Yuri reveló que toma terapia desde que se convirtió al cristianismo y confesó que gracias a ello, ha podido procesar los momentos difíciles.
TV Azteca
En exclusiva para Ventaneando, Yuri reveló que toma terapia desde que se convirtió al cristianismo y confesó que gracias a la ayuda profesional ha podido procesar los momentos complicados que ha vivido en su carrera y en su vida personal. Así recordó la cantante veracruzana cómo ‘la pusieron a trabajar’ desde muy pequeña.
