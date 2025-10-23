inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

"¡Todas las ‘Yuris’ me han llevado a un montón de situaciones!”, Yuri revela que toma terapia

En exclusiva, Yuri reveló que toma terapia desde que se convirtió al cristianismo y confesó que gracias a ello, ha podido procesar los momentos difíciles.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

En exclusiva para Ventaneando, Yuri reveló que toma terapia desde que se convirtió al cristianismo y confesó que gracias a la ayuda profesional ha podido procesar los momentos complicados que ha vivido en su carrera y en su vida personal. Así recordó la cantante veracruzana cómo ‘la pusieron a trabajar’ desde muy pequeña.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×