“Siguen sembrando mal rollo... no se vale”, Zoraida Gómez defiende a su hermano Eleazar de nuevas acusaciones de violencia

Zoraida Gómez alzó la voz para defender a su hermano Eleazar de las falsas acusaciones de un nuevo episodio de violencia contra su actual pareja.

Zoraida Gómez alzó la voz para defender a su hermano Eleazar de las falsas acusaciones de un nuevo episodio de violencia contra su actual pareja. Cabe mencionar que no sería la primera ocasión en la que el actor es señalado por temas similares.

