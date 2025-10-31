¡Zoraida Gómez reacciona a las fuertes confesiones de su hermano Eleazar en La Granja VIP!
Tras la fuertes confesiones de Eleazar en La Granja VIP sobre su infancia, Zoraida Gómez reaccionó y resaltó la valentía de su hermano. Aquí los detalles.
TV Azteca
Zoraida Gómez reaccionó a las duras confesiones sobre su infancia que su hermano ha hecho dentro de La Granja VIP y resaltó la valentía que tiene Eleazar por participar en el reality. Además, mostró su postura sobre las fuertes críticas hacia el pasado de su hermano y habló del estado de salud de su mamá.
