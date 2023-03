Verónica del Castillo niega oportunismo tras muerte de Rebecca Jones.

A Verónica del Castillo le tienen sin cuidado las críticas que recibió este miércoles después de publicar un mensaje en sus redes sociales sobre la muerte de Rebecca Jones, y admitió que le ofreció un tratamiento alternativo para combatir los efectos de la quimioterapia que recibió a causa del cáncer de ovario que padecía.

¿Qué dijo Verónica del Castillo? La hermana de Kate del Castillo aseguró que no se está aprovechando del momento (muerte de Rebecca Jones), al contrario “si no lo aprovechas cuando alguien está perdiendo la vida, entonces cuándo”.

Verónica aseguró que su publicación la hizo para concientizar a la gente y hacerle saber que la finada actriz le pidió ayuda. “No es que sea oportunista ni de que aproveche el momento… Para que a la gente le caigan los veintes y digan: ‘ah, pidió ayuda y están estas opciones’. Yo no gano nada, yo canalizo gente, conecto gente y hago esas conexiones”.

¿Rebecca Jones le pidió ayuda?

De acuerdo con Verónica del Castillo, Rebecca Jones le pidió ayuda; sin embargo, no pudo asistir a las consultas debido a las sucesivas hospitalizaciones que enfrentó: “Me dijo: ‘ya estoy harta de las quimios, son como 70 o 60 a lo largo de cinco años, por favor ayúdame, quiero darme la oportunidad de probar con medicina alternativa’. No se pudo porque ella empeoró y no salía del hospital”.

¿Cuándo fue la última vez que se escribieron?

La también empresaria reveló que la última vez que se escribió con Rebecca Jones fue hace un mes, cuando la hoy fallecida le dijo “ya estoy mucho mejor, me siento muy bien”, a lo que ella le respondió que estaba preocupada por su silencio, pero lamentablemente en días pasados murió.

¿Por qué escribió ese mensaje en redes?

“Escribí eso como diciendo hay otras alternativas y la gente no está volteando a verlas y luego los médicos dan sentencias de muerte en lugar de dar diagnósticos…”, finalizó.