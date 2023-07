Viajero del tiempo revela fecha en la que famoso volcán haga erupción: ¿Cuándo?

La plataforma de TikTok se ha destacado por ser una de las redes sociales del momento debido a su inmensa cantidad de contenido que va desde el entretenimiento hasta lo formativo, aunque es necesario recordar que este no es un medio de comunicación confiable ni veraz. Muchos usuarios basan su contenido en temas que se consideran buenos, como maquillaje, áreas de estudio, recetas caseras, cine e incluso teorías conspirativas y del fin del mundo. Dentro de este contenido, hay gente que se denomina ‘viajero del tiempo’ y suele predecir acontecimientos catastróficos, justo como uno que asegura la erupción de un famoso volcán.

¿Quién es el denominado viajero del tiempo?

Eno Alaric, es un usuario de TikTok que constantemente suele compartir contenido en su cuenta y que ha tomado notoriedad por la cantidad de ‘predicciones’ que ha hecho. El presunto viajero del tiempo se convirtió de nuevo en tendencia debido a su supuesta capacidad para saber los acontecimientos futuros, convirtiéndose en tema de debate. Bajo la cuenta @radianttimetraveler Eno informó a los usuarios sobre una explosión volcánica que será de gran magnitud y que ocurrirá en pocos días.

¿Cuándo se llevará a cabo la predicción del viajero del tiempo?

Elano afirma ser un viajero del tiempo que proviene del año 2671, y asegura que el 18 de julio las enormes nubes cubrirán el cielo a causa de una explosión volcánica. Según él, la erupción volcánica proyectará cenizas y humo en el cielo, oscureciendo el sol y generando una escena de desolación como si se tratara de una película de ficción.

Este pseudo viajero no especifica cuál es el lugar del mundo donde sucederá la tragedia, sin embargo, esta afirmación ha causado intriga debido a la constante actividad de los volcanes en varios países. Mientras que los expertos en volcanes y sismología no creen en esta predicción argumentando que no existe evidencia científica que la respalde, sus seguidores creen que podría ocurrir en Yellowstone, en Wyoming, Estados Unidos.

Ante esta profecía, los científicos han desechado todo tipo de posibilidad ya que se está monitoreando constantemente la actividad volcánica y hasta el momento no hay indicios que este evento ocurra. Aunque las teorías de Eno Alaric han captado la atención del mundo, lo cierto es que ninguna de ellas es cierta, por lo que su contenido es más bien con el fin de entretener a sus seguidores.