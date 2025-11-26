Esto es lo que se sabe de la supuesta muerte de Alexis Mvgler

En el día de ayer se difundió la noticia por medio de las redes sociales, de que Alexis Castillo había fallecido. Artísticamente es conocido como Alexis Mvgler, nombre de su personaje de drag queen y cuenta con muchos seguidores.

Esto causó conmoción, sobre todo porque durante su participación en un reality show cosechó una gran cantidad de fanáticos. Sin embargo, los usuarios comenzaron a comenzaron a dudar sobre la noticia de la muerte del también influencer.

¿Por qué surgió el rumor de la muerte de Alexis Mvgler?

Todo comenzó el pasado 23 de noviembre cuando en el Instagram de la drag queen, se dio a conocer un comunicado en el que hablaba de su estado de salud. Allí se informó que sufrió un colapso por estrés que derivó en una parálisis nerviosa.

“Debido al exceso de trabajo y complicaciones de salud (anemia por deficiencia de hierro), Alexis Mvgler el pasado viernes tuvo un colapso que ocasionó una parálisis nerviosa en la mitad de su cuerpo, lo que implica rehabilitación inmediata”, se lee en la publicación.

Así también “Madre Mvgler” manifestó que no podía,“manipular un celular, por lo que su equipo de trabajo se estará comunicando con las fechas próximas en la agenda”. El contenido incluye un video en el que el exparticipante de “La más draga México”.

Luego de esto es que en el día de ayer comenzó a circular el rumor de la muerte de Alexis Mvgler, de modo que seguidores, amigos y conocidos reaccionaron con palabras para darle el último adiós.

¿Murió Alexis Mvgler?

Afortunadamente se desmintió la muerte de “Madre Mvgler”, por medio de un comunicado en la cuenta de Facebook Casa Mvgler CDXM que dice lo siguiente:

“¡Se quedaron frías como caguamitas..!, pero es una noticia falsa. ¡Nuestra madre Mvgler está más viva que nunca! Tiesa por el botox, pero bien vivita! En Casa Mvgler CDMX ya estamos investigando de dónde salió este chismecito y en breve se emitirá un comunicado oficial! Por mientras, pueden mandarnos los tamales y el cafecito que están preparando. Agradecemos a las cienta sde personas preguntan por el estado de la madre Mvgler. ¡Los amamos, bebés!”.

