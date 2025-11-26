La estremecedora confesión de la hija de Bruce Willis por su estado de salud

No hay dudas de que Bruce Willis es una de las máximas estrellas que ha dado el cine mundial en materia de películas de acción. Su nombre ha quedado grabado a fuego en la industria y ahora, a sus 70 años de edad, su salud no le permite disfrutar de esos logros, algo que su hija Rumer Willis ha lamentado.

El reconocido actor fue diagnosticado en 2022 de afasia y luego de demencia frontotemporal (DFT). Esto hizo que Bruce Willis se alejara de los sets de filmación por lo que en casa, y rodeado por toda su familia, vive esta etapa tan particular en su vida.

¿Cuál es el estado de salud de Bruce Willis?

Desde que el actor se alejó del mundo de la cinematografía y comenzó a transitar los primeros síntomas de la enfermedad, su familia ha mantenido a sus seguidores actualizados sobre su estado de salud. A través de redes sociales, su ex esposa Demi Moore y sus hijos se encargan de responder algunas consultas y de compartir postales junto al actor.

En este marco, su hija Rumer Willis interactuó con internautas e hizo una estremecedora confesión sobre su estado de salud. “La gente siempre me hace esta pregunta y creo que es un poco difícil de responder porque, la verdad, cualquiera con una demencia frontotemporal no lo está pasando muy bien”, remarcó.

¿Qué reveló la hija de Bruce Willis?

Rumer Willis no solo hizo alusión de esta manera al estado de salud de su padre, sino que dejó una estremecedora confesión ya que afirmó que el actor a veces no la recuerda. “Estoy agradecida de que cuando voy allí y le doy un abrazo, tanto si me reconoce como si no, él pueda sentir el amor que le he dado y yo pueda sentirlo de su parte”, señaló.

La hija de Bruce Willis destacó, en medio de lo triste de esta situación, la pone feliz “que aún vea una chispa de él”. Rumer Willis sentenció: “Me siento agradecida de pasar tiempo con él y poder amarlo y estar con él”, dejando en claro el amor que el actor supo sembrar en su familia y que ahora, ante su estado de salud, le es devuelto día a día.