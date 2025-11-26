Reviven polémica entrevista de Eugenio Derbez: ¿abandonó a la mamá de Aislinn, Gabriela Michel?

La muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez , estremeció al medio. La actriz falleció por un infarto, y mientras la familia procesaba la pérdida, los reflectores apuntaron inesperadamente a Eugenio Derbez, quien no se había enterado del deceso de su expareja y terminó recibiendo críticas en redes.

La conversación revivió una entrevista que Eugenio otorgó en 2022 a Yordi Rosado, donde habló abiertamente de cómo vivió su relación con Michel y del momento en que supo que sería padre por primera vez.

En aquella charla, el actor confesó que la noticia lo rebasó por completo. “Yo tenía 23 años y la verdad es que nos llevábamos muy mal… Cuando me dice ‘estoy embarazada’, sentí que se me acababa el mundo. Pensé: ‘Mi carrera, mis sueños se acabaron’. Me apaniqué. Yo no quiero ser papá”, recordó.

La relación terminó poco después. Aun así, cuando nació Aislinn intentaron darse otra oportunidad por el bien de su hija, pero no funcionó. Eugenio aseguró que, pese al miedo inicial, siempre quiso hacerse responsable: “Me cambió la vida por completo”.

De esa experiencia nació años después una de sus películas más exitosas, ‘No se aceptan devoluciones’, estrenada en 2013.

Qué dijo Eugenio Derbez tras la muerte de Gabriela Michel

Eugenio se enteró del fallecimiento mientras asistía a un evento de los Emmy , donde estaba nominado. Ya informado, recurrió a redes para acompañar a su hija con mensajes breves que recibieron miles de reacciones. “Siempre contigo. Te amo”, escribió en X e Instagram.

(X) Eugenio Derbez mostró su apoyo a su hija Aislinn Derbez.

Aislinn agradece el apoyo de sus hermanos

Este martes, Aislinn compartió en Instagram una publicación de su hermano Vadhir, donde él explica que, aunque no ha expuesto nada públicamente, ha estado con ella físicamente durante estos días.

“Esta foto es más para ustedes que para ella. Ella sabe que estoy y que tiene mi apoyo incondicional”, escribió el actor. Aislinn respondió con un simple: “Tal cual”, corroborando la unidad familiar en medio de la pérdida.