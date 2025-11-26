Estas son las 2 playas más paradisíacas de Tulum que son ideales para visitar todo el año

El territorio mexicano es dueño de paisajes sublimes y sitios imponentes que albergan aguas cristalinas en entornos totalmente paradisíacos. Así es el caso de dos playas hermosas que se encuentran en el estado de Quintana Roo y son perfectas para visitar en cualquier momento del año.

Conoce los sitios que destacan por su entorno natural y la oferta de actividades que se pueden realizar solo, en pareja o con la familia. Estas son las playas quintanarroenses que combinan paraíso con descanso y desconexión de la rutina.

Te puede interesar: Estas son las 2 playas mexicanas que son un verdadero paraíso y son ideales para visitar el fin de semana

Playa de Akumal: el paraíso de Quintana Roo donde se puede nadar con tortugas marinas

Si bien esta playa queda más retirada de Tulum (a unos 30 minutos en coche) es famosa y elegida por muchos visitantes por ofrecer una experiencia única e inolvidable: nadar con tortugas marinas.

Akumal significa justamente 'lugar de las tortugas' en maya. Sus aguas cristalinas son poco profundas y se puede nadar, bucear o hacer snorkel para ver dichos animales, otras especies marinas y los arrecifes. Estas actividades siempre deben realizarse bajo la supervisión de un guía autorizado y capacitado.

Te puede interesar: ¿Conoces alguno de ellos? 7 restaurantes de México fueron elegidos entre los 50 mejores de Latinoamérica

Bahía de Soliman: el paraíso de Quintana Roo que ofrece tranquilidad y exclusividad

Para aquellas personas que prefieran entornos más tranquilos y privados, esta playa es un paraíso de calma y belleza para desconectar de la rutina. Se encuentra al norte de Tulum y ofrece una experiencia más íntima. Aquí se puede nadar, bucear o practicar snorkel, kayak y paddleboard en las tranquilas aguas.

Hay diversidad de peces tropicales y alguna que otra tortuga marina. Si bien existen algunos resorts y villas privadas alrededor, esta playa de Quintana Roo tiene áreas públicas que se pueden disfrutar sin gastar mucho dinero. Además, la zona cuenta con restaurantes que ofrecen mariscos frescos, pescado frito y ceviche. Todo con hermosas vistas privilegiadas a la bahía.