Bulgaria es el país más barato de Europa para viajar en este 2026 desde México, ya que es más accesible que otras naciones del mismo continente occidental, si es que el vuelo tiene escala con Madrid, País o Estambul, para así ahorrar unos cuantos pesos si el trayecto es directo. Estos son los 5 países en el que todo mexicano requiere de una Visa o permiso para ingresar.

La Inteligencia Artificial (IA) eligió a esta nación debido a que cuenta con hospedaje accesible, pues de acuerdo con una plataforma de reservaciones, el costo por noche va desde los 70 hasta los 4 mil pesos en la capital Sofía. Ni Italia, ni Francia: este país será tendencia en viajes en 2026.

Bulgaria es más barato que Europa Occidental.|Empacadores del mundo

La comida es otro plus de Bulgaria, pues hay estimaciones que una persona por platillo se gasta entre 5 y 10 euros; es decir, de 100 a 200 pesos, aunque puede haber establecimientos mucho más baratos y más caros, depende del presupuesto del viajante.

Los lugares más emblemáticos de Bulgaria, el país más barato de Europa

Bulgaria se ubica en Europa Oriental y colinda con Rumania, que es otro de los países más baratos, Serbia, Macedonia del Norte y Turquía. La nación está rodeada por el Mar Muerto y cuenta con grandes ríos y zonas montañosas. Estas son los 5 lugares que debes visitar sí o sí en el país:

