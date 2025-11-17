Mundial 2026 en CDMX: estas son las 10 rutas turísticas que conectarán los puntos más atractivos de la capital

Dentro de algunas semanas, miles de visitantes de todas partes del mundo arribarán a la Ciudad de México para vivir los encuentros deportivos en el marco del Mundial 2026. A pocos meses de tal celebración del fútbol a nivel internacional, esto es lo que se sabe de las rutas turísticas que está preparando la capital.

¿La enchilada más grande del mundo? ¡La pura sabrosura desde San Pedro Atocpan! TV Azteca [VIDEO] En la Feria del Mole en San Pedro Atocpan buscan romper el récord mundial de la enchilada más grande del mundo; así lo reporta Rahmar. ¡La pura sabrosura!

El partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 se realizará en la CDMX, precisamente en el Estadio Azteca. La fecha prevista es el 11 de junio. Estos son los preparativos que se encuentran en marcha para vivir con tranquilidad y seguridad el certamen deportivo.

Te puede interesar: Los 5 restaurantes en CDMX que son perfectos para disfrutar la gastronomía del norte de México

¿Cuáles son las 10 rutas turísticas que se activarán en CDMX para el Mundial 2026?

Las autoridades de la ciudad han adelantado que destinarán recursos para mejorar todos estos corredores. Las rutas turísticas contemplan sitios emblemáticos desde el Centro Histórico hasta Chapultepec y Xochimilco. Una ruta irá de Bellas Artes a Garibaldi. Lo mismo sucederá con Chapultepec.

Estas son las otras zonas contempladas para facilitar la conexión durante el certamen deportivo:

Desde el Estadio Banorte hasta Coyoacán

Centro Histórico

Xochimilco

De La Villa al Zócalo

Tlatelolco

Roma-Condesa

Zona Rosa

Te puede interesar: Solo 4 signos conocerán la verdadera felicidad entre el 17 y el 25 de noviembre por la unión de la Luna, el Sol y Mercurio en Escorpio

¿Cuáles son los servicios que estarán activos en las rutas turísticas durante el Mundial 2026?

Las rutas contarán con módulos de información turística, estacionamiento para bicicletas, información en distintos idiomas, baños públicos y otros servicios. Además, se hará una fuerte promoción de los comercios locales, mercados y espacios culturales.

Por otra parte, la CDMX también tiene planeado activar 19 festivales futboleros distribuidos en toda la región. El plan trazado contempla uno de estos eventos en cada alcaldía, pero también habrá algunos adicionales en puntos icónicos. En estos encuentros para celebrar el deporte rey, se instalarán pantallas gigantes para ver de manera gratuita todos los partidos. Además, habrá actividades culturales y deportivas.