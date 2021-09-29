Inician las grabaciones de la bioserie de Vicente Fernández.

Con las medidas sanitarias pertinentes y pruebas de COVID-19 para todo el equipo, arrancaron las grabaciones de la bioserie de Vicente Fernández en el estado de Hidalgo, donde Ventaneando estuvo presente.

La escena inicial de 'El Rey' se filmó en un cementerio, donde decenas de extras lucieron vestidos de negro, además de un par de actores de los que aún se desconoce su nombre, pero que por su caracterización parecen ser quienes darán vida a los padres del emblemático cantante mexicano.

La historia del ídolo comienza grabaciones, ahora que está internado en un hospital de Guadalajara por una caída que lo llevó ser operado de las cervicales. Sin embargo, el proyecto estaba en marcha desde hace dos años con la aprobación del propio 'Charro de Huentitán'.

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Ellos son algunos de los actores en 'El Rey'

Todo parece indicar que Jaime Camil será quien dará vida a Chente en alguna fase de su vida; además, en el elenco se encuentran los actores Enoc Leaño y Odiseo Bichir, quien en la mencionada escena en el panteón, interpreta a un cura.

De acuerdo con Dago García, productor de la serie, 'El Rey' tendrá 36 capítulos que serán dirigidos por Caracol Televisión y el trabajo podría estar listo en un año más.

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