Revelan detalles sobre la serie biográfica de Vicente Fernández.

Vicente Fernández Jr. desmiente los rumores sobre la salud de su padre.

Vicente Fernández Jr. vuelve a callar los rumores perniciosos en torno al estado de salud de su padre Don Vicente Fernández, luego de que el viernes pasado, circulara en redes sociales, la versión de que había fallecido.

“Desafortunadamente, con las redes sociales y con el internet, se empezó a propagar una noticia que no estaba verificada. Pasó lo que pasó el viernes y tuvimos que hacer un video para desmentirlo”, expresó el hijo de Don Chente en exclusiva a Ventaneando.

“Son cosas apócrifas, mi papá no se cayó de ningún caballo. La nota decía que se había caído de un caballo, cosas que son hirientes para la familia y que son dolorosas”, continúo el artista sobre los rumores a su papá el pasado fin de semana.

El mexicano invitó al público mexicano a creer solo en el reporte médico de los doctores oficiales.

“Lo real es lo que di yo y lo que dio el parte médico, dentro de su gravedad ha estado estable, ha tenido ligeros avances, pero es normal. Está participando el comité médico, el hospital y nosotros como familia; esos son los reportes verídicos y son en los que se deben de confiar para que el público esté tranquilo, quien le ha dado tanto cariño a mi padre”, subrayó a este programa.

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Vicente Fernández Jr. adelanta detalles inéditos sobre la serie de su papá Don Chente

Vicente Fernández Jr. también se refirió a la serie sobre la vida del Charro de Huentitán, que está por empezar a grabarse en Real del Monte, Hidalgo. Y confirmó que, tal como adelantamos en Ventaneando, es un proyecto aprobado por la familia desde antes de la pandemia.

“Era un proyecto que estaba desde antes de la pandemia, por cuestión de la pandemia, no se había dado el seguimiento. Y se ha dado apertura de que se siguan los planes establecidos, pero para eso existe una oficina y un representante que puede dar declaraciones sobre todo ese tema”, confesó a Ventaneando.

Y sobre la idea de que Alex Speitzer encarne al intérprete de Estos Celos en su juventud, esto comentó.

“Me gusta que la gente que pueda estar involucrada, así como la producción, hagan un trabajo de calidad para todo el tiempo y éxito de mi padre a su público, así como que el público sea correspondido con un trabajo de calidad y pueda poder disfrutarlo en la tele”, concluyó.

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