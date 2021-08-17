Pedro Sola confirma su regreso a Ventaneando este miércoles.

Pedro Sola se enlazó al foro y estuvo ventaneando desde su casa.

Nuestro querido Pedro Sola se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando para actualizar su estado de salud. El famoso conductor confirmó su regreso a este programa el próximo miércoles 18 de agosto tras dar negativo a Covid-19.

El presentador saludó efusivamente a sus compañeros y amados conductores Pati Chapoy, Linet Puente, Mónica Castañeda, Ricardo Manjarrez y Daniel Bisogno.

El entrañable Pedrito invitó al público mexicano a vacunarse y así evitar contagiarse de Covid-19.

“El primer día me entró una especie de zozobra, pero yo soy un ejemplo viviente de que la vacuna es efectiva porque solo te puede dar una gripa, asusta, pero no vas a dar al hospital o tampoco requieres oxígeno”, expresó el artista a este programa.

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Pedrito Sola se siente agradecido por tener buena salud

El flamante Pedro Sola confesó que solo sintió una ligera gripe tras su contagio de Covid-19; sin embargo, está más que listo para reunirse en los pasillos de su segunda casa TV Azteca.

“Estoy muy agradecido con la vida, con mi salud, el doctor, la vacuna, con todo de esto que me ocurrió. Fue algo tan leve que el doctor me dijo que la carga viral fue escasa. Estoy bien y ya salí negativo en los estudios”, confesó el conductor ansioso por regresar al foro de Ventaneando.

Pedro se despidió con una sonrisa de oreja a oreja, pero también advirtió que regresaría a Ventaneando con sus divertidos comentarios y tierna personalidad.

“No saben lo que me emociona estar en este enlace de Zoom, yo me puedo quedar todo el día aquí comentando cosas. Estoy aquí desde la 1:00 de la tarde. Ahí voy a estar, muchas gracias”, concluyó uno de los presentadores más queridos de la pantalla chica.

Nuestro querido Pedro Sola se integrará al foro de Ventaneando este miércoles tras dar negativo a las pruebas de Covid-19.

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