Vicente Fernández fue sometido a una traqueotomía para mejorar su salud.

Médicos informan el estado de salud de Vicente Fernández.

Todo parece indicar que la salud de Don Vicente Fernández sigue mejorando día con día tras haber sufrido una aparatosa caída que le lesionó las cervicales, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrjicamente, además de ser intubado bajo estricto monitoreo médico en el área de terapia intensiva del Hospital Country 2000 de Guadalajara.

Fue su hijo Vicente Fernández Jr. quien a cuenta gotas, compartió a Ventaneando y otros medios de comunicación presentes, los pequeños, pero muy significativos avances que su padre había tenido hasta el sábado pasado.

Pasó muy buena noche, muchas gracias. Todos los reportes los van a dar los doctores. No es falta de respeto, cuando salga les voy a contestar lo mismo

Una vez que Vicente salió de visitar a su padre, habló con más tranquilidad para las cámaras.

Mi papá está respondiendo mejor que ayer. Estamos contentos porque está respondiendo mejor que ayer… todos estamos contentos. Los doctores van a pasar el reporte, está consciente y despierto, ha ido teniendo mayor beneficio cada día

Y en cuanto a las versiones, que aseguran que a Don Vicente, ya se le retiró el apoyo respiratorio, su hijo comentó:

No soy el doctor, el doctor va a pasar el parte médico para que ustedes lo entiendan y lo entienda todo el público

Por su parte, Gerardo Fernández también asistió al hospital a la respectiva visita a su padre, sin mayor detalle al respecto.

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Doctor actualiza el estado de salud de Vicente Fernández desde el Hospital Country 2000

Como se prometió la semana pasada, un doctor salió a las afueras del Hospital Country 2000 para dar a conocer más detalles de la salud de Don Chente.

"Les agradezco su presencia en este segundo informe médico respecto a la salud del señor Vicente Fernández. 11 días han pasado, tiempos de angustia, de incertidumbre, que compartimos con la familia Fernández, todos ustedes y la población en general", expresó un experto en bata blanca.

Luis Arturo Gómez, medido a cargo de Don Chente, también rompió el silencio para Ventaneando y otros medios de comunicación.

Les notificamos que el día de ayer se le realizó una traqueotomía, que es una colocación de dispositivo en la tráquea; fue una cirugía de forma oportuna y sin incidentes. Actualmente, el señor Vicente Fernández se encuentra sin sedación, despierto, consciente y obedece comandos

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