Esta fue la desgarradora petición de Vicente Fernández a su nieto.

Alex Fernández se enlazó en vivo a nuestro programa Ventaneando para hablar sobre su reciente éxito Muchachita, el cual fue una combinación de mariachi con la música banda de Edén Muñoz.

Es una canción muy padre y una canción muy fresca hecha por Edén Muñoz. Hicimos una fusión con mariachi y la música de Edén… quedó algo bastante interesante

En otros temas, el hijo de Alejandro Fernández habló sobre el doloroso fallecimiento de su abuelo Vicente Fernández, quien perdió la vida el pasado 12 de diciembre de 2021.

Es muy raro llegar al rancho y no ver a mi abuelo… todavía no me entra bien el chip. Al final de cuentas, pienso en sus condiciones en el hospital y la verdad es que está mejor ahorita

Su organismo empezó a ir para abajo, ya no había esperanza… ahorita está mejor. Yo sé que ahora está conmigo acompañándome a todos lados

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Respecto al estado anímico de Doña Cuquita Abarca, esto comentó.

Mi Cuquita ahí va también. Yo la veo más tranquila, tiene mucho carácter… ella desde el día uno se quiso ir a dormir al rancho. Le costó trabajo, pero ya la veo mucho mejor

Esta fue la emotiva petición de Vicente Fernández a su nieto Alex

Alex Fernández confesó en exclusiva para Ventaneando cuál fue la última petición que le hizo su abuelo, El Charro de Huentitán.

Siempre me pidió que cuidara a la familia, que siempre estuviera al pendiente de mis hijos, que me enfocara en mi carrera artística, pero que no dejara que me consumiera al grado de descuidar a mi familia

Por último, el hijo del querido Potrillo revela que desconoce los próximos proyectos relacionados a la vida y obra de Don Chente.

Yo no sé nada de series. Sé que se están haciendo porque lo veo en las redes sociales… no quiero ni hablar del tema, no tengo idea, ni siquiera sé qué van a hacer

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