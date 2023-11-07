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FOTOS | Victoria Ruffo hace frente a los rumores de divorcio: "Tenemos crisis desde que nos casamos"

La actriz habló por primera vez sobre los rumores que aseguran que está a nada de divorciarse. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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