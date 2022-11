VIDEO: Así fueron captados Alana y Emilio Osorio juntos.

Después de que trascendiera que Emilio Osorio y Alana Lliteras sostenían una relación, nuestra guapa presentadora de Venga La Alegría se encargó de aclarar todo frente a las cámaras de nuestro matutino.

Alana nos presentó una hermosa pasarela llena de vestidos de XV años.

El pasado sábado, Alana se pronunció sobre su supuesto romance con Emilio Osorio y aseguró que únicamente son amigos. “Yo repito lo mismo que dije la última vez. Emilio me parece una persona muy linda, me cae muy bien, somos amigos, somos amigos”.

No obstante, nuestra querida Alana Lliteras no pudo evitar ponerse nerviosa ante los cuestionamientos y recalcó que “es una linda amistad, me cae muy bien, es una gran persona (Emilio Osorio)”.

Luego de que Lliteras aclarara la situación, en redes sociales se filtraron unas imágenes donde se ve a Alana junto a Emilio, a Juan Osorio y Eva Daniela, la pareja de éste, así como a sus hermanos Romina y Kiko Marcos.

¿Qué hacía Alana Lliteras con Emilio Osorio y su familia? Si bien en el video no aparecen en plan romántico ni mucho menos, sí se puede apreciar que se encontraban cenando y celebrando algún logro de Emilio Osorio, quien tenía un pastel con una velita.

En el video llamó la atención la presencia de nuestra querida conductora, quien en días pasados reveló que únicamente son grandes amigos, ¿será que próximamente Alana Lliteras nos dará la buena nueva?

¿Qué dijeron los internautas?

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos aseguraron que son solo amigos y están en una reunión amistosa y que nada tenía que ver que se sentaran juntos, mientras que otros externaron su deseo porque sean pareja ya que se ven muy bien juntos.