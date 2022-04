VIDEO: Captan a fantasma salir de una muñeca para atacar un gato.

¿Te imaginas ver un fantasma saliendo de una muñeca? Probablemente no; sin embargo, este fenómeno paranormal fue registrado por las cámaras de seguridad de una casa, en el video se muestra el momento justo en el que un supuesto fantasma sale del cuerpo de una muñeca y comienza a perseguir a un gato.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Quinte West, ubicada en Ontario, Canadá, según informó el medio Metro UK, el cual también contó que Kally Gallinger (dueña de la casa) se asustó bastante cuando revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad que tiene instaladas en su casa.

En las imágenes se puede apreciar como el michi se queda mirando fijamente a las dos muñecas que se encuentran en el sótano, cuando de pronto un ente sale de una de ellas para atacar a Salem (el gato). En el video se ve al gato acostado sobre el suelo del sótano de la casa, a un costado de él hay dos muñecas que eran de la mamá de Kathy, las cuales datan de la década de 1950. Lo impactante se da cuando algo se desprende de una de ellas y corre tras el gato que huye despavorido.

VIDEO aterroriza a la familia y a los internautas

La mujer compartió el video en redes sociales y aseguró que la niebla negra que se alcanza a ver en las imágenes persiguió al pobre michi. Desde entonces, Kathy aseguró que le da miedo permanecer sola en el sótano de su casa.

Kathy, de 45 años de edad, reveló que se mudó a esta casa en agosto de 2018 junto a su esposo y su hija, pero desde un inicio notaron cosas extrañas, por ejemplo, que algunos objetos se movían sin explicación alguna, además, de que eran acechados por “sombras”. También señaló que suelen evitar esa zona de la casa, pues les da mucho miedo ir allá ya que cuando lo hace se sienten observados.

La dueña de la casa dijo que anteriormente consultaron a un “psíquico”, quien les comentó, que un grupo de jóvenes había jugado a la güija en ese lugar hace más de 40 años. También dijo que recurrieron a una medium, la cual les dijo que no había nada que temer, pues el “ente” únicamente quiere que noten su presencia y no les hará daño. Sin embargo, muchos usuarios aseguraron que el video está editado, pero Kathy aseveró que no falsificó nada.

