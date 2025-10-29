Así se ve el aterrador Huracán Melissa: ¿a qué hora llegará a México?

Los avances tecnológicos muchas veces son vistos de mala manera, sin embargo esta cámara captó uno de los videos más impresionantes (y al mismo tiempo aterradores) del Huracán Melissa. Y es que las imágenes muestran cómo luce el centro de este fenómeno natural. Ante el impacto de lo que ven los internautas, muchos se preguntan si es una pieza más de la Inteligencia Artificial.

¿Quién grabó el video en el ojo del Huracán Melissa?

Todo indica que este video es completamente real, pues se logró gracias a una de las naves de última tecnología del gobierno estadounidense. Estas aeronaves son llamadas cazatormentas y según lo dicho por los expertos, el video logra capturar el famoso efecto estadio. Dicho fenómeno dentro del ojo de un huracán se describe como la manera en la que se perciben las paredes de nubes dentro del fenómeno natural, las cuales recuerdan a unas gradas de algún estadio vistas desde el centro.

En ese sentido, algunos reportes indicaron que de manera temporal ciertos caza tormentas no podían salir del ojo del huracán por los vientos que impiden el escape de este espectáculo natural que alcanza 10 millas de diámetro.

Sin embargo, aunque muchos ven esto de manera tranquila desde su hogares, los huracanes traen consecuencias severas a las poblaciones afectadas a lo largo del año. Específicamente Melissa cayó a ciclón de categoría 4 cuando impactó Jamaica hace unas horas... pero ya provocó la muerte de siete personas en dicho país (3), en Haití (3) y en República Dominicana (1).

¿Cuándo impactará en México el Huracán Melissa?

Los reportes indicaban que este huracán sería uno de los más violentos en presentarse desde el Océano Atlántico. Aunque se ha ido degradando, las alertas siguen en el Craibe, donde en estos momentos se encuentra. Pero los reportes meteorológicos dictan que este ciclón no llegará a México. Según las fuentes oficiales del gobierno, se podrían generar lluvias en algunos estados del sur y sureste del país.

Sin embargo, con lo recientemente sucedido en Veracruz, San Luis, Hidalgo y algunas regiones de Puebla y Tamaulipas, la gente se mantiene preocupada y a la espera de que puedan existir afectaciones. Aunque no parece que esto ocurra, según los reportes de Conagua y el Sistema Meteorológico Nacional.