¿La Bea ya eligió el Duelo? Uno de los granjeros se sacrifica por la Capataz: “Yo me rifo”

La Capataz de la semana en La Granja VIP se enfrenta una de las decisiones más tensas del juego, el tener que elegir a los participantes en este Martes de Duelo. En medio de una jornada llena de trabajo, estrategia y presión, La Bea decidió hablar directamente con uno de sus compañeros para proponerle algo que, en otro momento, podría haber causado conflicto.

¿A quién eligió La Bea para el Duelo en La Granja VIP?

Aunque La Bea apenas asumió su rol como Capataz, ya se enfrenta a la primera gran prueba de liderazgo, debe nominar a un granjero y a un peón para competir por no quedar en placa. Su razonamiento fue claro, pues decidió elegir entre los granjeros varones, puesto que los cuatro peones son hombres y, Jawy era el único que no había participado en un duelo o dinámica del estilo, por lo que la llevó a descartar a las mujeres de esta ronda.

Pero antes de hacerlo oficial, optó por hablar con Jawy cara a cara. La conversación se dio con respeto y apertura. Jawy, fiel a su estilo directo, le advirtió que esa estrategia de “quién ha jugado y quién no” podría no serle útil en el futuro, ya que La Granja VIP exige más cabeza fría que corazón. Aun así, entendió su postura y aceptó el reto sin dudar.

¿Qué dijo Jawy sobre la estrategia de La Bea?

Lejos de molestarse, Jawy ofreció un consejo que podría marcar el rumbo de las decisiones de La Bea en lo que resta de su semana como Capataz. Le sugirió que se concentre en el juego como tal, que no lo vea como una cuestión personal ni sentimental. Aunque no comparte del todo el enfoque que ella usó, demostró respeto y empatía hacia su liderazgo.

Y aunque fue claro en su postura, cerró la charla con una frase que lo define como un jugador leal, “Yo me rifo”. Con esa actitud, aceptó competir en el Duelo de este martes y proteger el juego limpio dentro de La Granja VIP.

La noche de este martes promete emociones fuertes. ¿Logrará Jawy salir victorioso? ¿Qué impacto tendrá esta decisión en el grupo?

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.

