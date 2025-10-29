Christian Nodal insulta a su suegro en pleno concierto; esto dijo de Pepe Aguilar

Christian Nodal fue mencionado en días recientes por sus problemas con la bebida. Aunque no está confirmado que sea un borracho empedernido, sí hay pruebas en video de que el sábado salió tomado de su concierto en Monterrey. En ese sentido, en una parte del recital hizo referencia a Pepe Aguilar, pero de una forma poco respetuosa. Por eso la gente espera la reacción del líder de la dinastía.

¿Qué dijo Christian Nodal de su suegro, Pepe Aguilar?

Dado que el artista del regional mexicano vive con el ojo mediático sobre él, cada una de sus acciones termina en el juicio público. Sin embargo, según las imágenes y videos salidos de su presentación en Monterrey del sábado 25 de octubre, la situación ameritó la llegada de las críticas . El Forajido habría salido borracho de su presentación y eso se notó desde la realización del concierto.

Entre invitaciones a algunos artistas y la típica canción donde comparte escenario con Ángela, destacó un momento donde le dice a su staff que por qué le daban agua. Preguntó que si ya se veía borracho, y que si no, que le siguieran trayendo alcohol. Además, se filtró un video donde presumiblemente se ve su salida del recinto, situación donde requirió el apoyo de otras personas pues se veía tambaleante.

Sin embargo, el momento tenso de la velada se dio cuando parece que hizo referencia a su suegro, de una manera no tan atinada, según el gusto de algunos internautas. Esto dijo Christian Nodal: “Bendito Dios tengo la fortuna, el respeto y el cariño de que yo la canto y el pinc.. viejo, cab..n de dos metros y se siente bien orgulloso a la ve..a”.

¿Por qué algunos se mofaron de que Christian Nodal invitara a Pepe Madero?

Otra de las sorpresas de la noche fue la invitación de José Madero para subirse al escenario con Nodal. Y justamente ese día se hizo viral una nota de que Pepe es infiel y según comentarios extraoficiales… un mal padre. Ante eso, cientos de comentarios se hicieron presentes en redes sociales respecto a que esas situaciones los unen. Por eso descargaron su clásica crítica sobre un Nodal que a donde quiera que vaya es perseguido por una buena parte de la opinión pública.