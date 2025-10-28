Si tu imagen de San Judas tiene monedas en los pies debes tirarla; dice un sacerdote que es brujería

En tiempos recientes se está haciendo tradición de las personas adquirir sus santos con algunas alteraciones al diseño original. Sin embargo, desde las autoridades eclesiásticas de la iglesia católica advierten que deben evitar estas situaciones. Y es que hay un San Judas que promueve la hechicería y tal vez muchos de los fieles no se habían dado cuenta. Esto es lo que se debe saber para tener el santo correcto.

Los creyentes de San Judas Tadeo abarrotan la Catedral Metropolitana [VIDEO] Las reliquias de San Judas Tadeo llegaron a México y los creyentes se dieron cita para pedir favores y agradecer los milagros que el santo les ha concedido.

Te puede interesar - ¿Cómo luce el joven que se estrelló en su bicicleta con imagen de San Judas en su espalda?

Te puede interesar - ¿Por qué le hicieron brujería a la hija de Dulce?

¿Cuál es el diseño correcto del San Judas que aprueba la iglesia católica?

En meses recientes se ha encontrado una práctica que este líder de la iglesia católica recriminó dura y abiertamente. Allí comenzó que los feligreses de dicha religión están cayendo en dinámicas supersticiosas y ni cristianas como deberían de ser. Precisamente allí habló sobre los San Judas.

“Si ustedes tienen un San Judas con monedas en los pies, les voy a pedir que lo agarren y lo lleven a un terreno allá lejos, abran un agujero y lo entierren ahí porque ese está contaminado… Si usted quiere que San Judas le dé dinero, póngase a trabajar y deje de ser borracho, marihuano y vividor y verá que va a tener dinero”.

Además, agregó que tampoco se trata de comprar sus santos de diversos colores, pues según atraerán abundancia dependiendo el color elegido. Allí se recalca que eso es caer en el terreno de la superstición, lo cual está más allegado a la hechicería y la brujería.

¿Cuál es y cómo se ve el San Judas avalado por la iglesia católica?

Estas palabras las comunicó el sacerdote de la iglesia de San Agustín Obispo, de Jalpa de Méndez, en Tabasco. Esto lo hizo a través de TikTok, donde indicó que el San Judas correcto es el que tiene su indumentaria en blanco y verde. Además, no existen moneda alguna bajo sus pies, lo cual es un agregado que hace referencia al llamado a recibir dinero y del cual ya se aclaró que es un pensamiento anticatólico.