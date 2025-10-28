La Bea pondrá a Jawy en el Duelo de Nominación de La Granja VIP y ya hubo advertencia; ¿se la cobrará triple?

La Bea se sinceró con Jawy Méndez y le anunció que planea ponerlo en el Duelo de Nominación de La Granja VIP que se celebrará la noche de este martes 28 de octubre: ¡hubo de todo, desde confesiones hasta una fuerte advertencia para la comediante! ¿Se la cobrará triple en un futuro?

¿Cómo reaccionó Jawy al saber que competirá en este Martes de Nominación de La Granja VIP?

En alguna ocasión Jawy Méndez advirtió que si alguien lo nominaba se la cobraría triple, por lo que cuando la tarde de este martes La Bea habló con él a solas para anunciarle que lo pondría como competidor en el Duelo de Nominación las expectativas se encendieron en redes sociales.

Jawy, quien reconoció que La Bea enfrenta un panorama difícil como Capataz semanal , se mostró tranquilo y dejó entrever que no habrá represalias contra ella; sin embargo, le recordó que La Granja VIP es sobre todo un juego y por eso le lanzó un consejo con sabor a advertencia:

"Yo sé que te cuesta trabajo y que es duro, yo me aviento, lo único que sí te voy a decir es que no juegues así: esta yo me la aviento y está bien porque esa es tu manera de pensar, pero no puedes estar jugando en probabilidades de 'ay, ya fueron esos dos y les toca a otros', no puedes jugar así porque vas a perder (...) se trata de que tú ganes tu juego quitando a todos aquellos que te puedan ganar", le explicó

En el Duelo de Nominación, un granjero y un peón deberán competir en un juego de destreza que determinará a la segunda celebridad que estará en la zona de riesgo esta semana... ¡hasta ahora, La Bea contempla enfrentar a Jawy Méndez contra Omahi, un escenario que aceptó que la estresa mucho!

"Quiero que no te estreses, deja de sobrepensar, ya lo decidiste y con tal de que no te estreses nos la rifamos", la tranquilizó Jawy.

Como ves, Méndez sólo tuvo consejos tranquilizadores para La Bea, pero las estrategias y el ambiente cada vez más pesado en La Granja VIP podría dar lugar a más venganzas y traiciones al interior de las 14 celebridades restantes... ¿crees que Jawy se desquite contra La Bea en algún momento?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: