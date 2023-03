VIDEO: Se desmaya en juego mecánico, momento consterna las redes.

La adrenalina es una hormona que se libera en el cuerpo humano en situaciones de estrés o peligro, y que activa una serie de respuestas fisiológicas para preparar al cuerpo para una posible lucha o huída. En el caso de los juegos mecánicos, estas emociones intensas pueden provocar una liberación de adrenalina en el cuerpo de las personas que los experimentan, lo que puede aumentar su frecuencia cardíaca, la respiración y la presión arterial.

¡El verdugo hizo de las suyas sin tentarse el corazón en la Guerra de Palabras!

Sin embargo, en algunos casos, esta liberación excesiva de adrenalina puede llevar a una disminución del flujo sanguíneo al cerebro, lo que puede provocar mareos o incluso desmayos. Tal fue el caso de una chica en Queensland, Australia, quien perdió el conocimiento en repetidas ocasiones al subir al famoso Slingshot Surfers Paradise.

Cabe destacar que es importante que las personas que participan en juegos mecánicos comprendan los riesgos potenciales y sigan las instrucciones de seguridad proporcionadas por los operadores para minimizar los riesgos de lesiones o problemas de salud.

¿Cómo sucedieron los hechos?

¿Estás preparado para morir de risa? Pues prepárate para conocer la historia más emocionante que te haya contado nunca. Resulta que una adolescente y su amiga decidieron subirse al Slingshot Surfers Paradise en Queensland, Australia. ¡Pero esto no fue como esperaban! La chica perdió el conocimiento varias veces, y no podía bajar de la atracción. ¡Vaya experiencia aterradora! Pero no todo fue malo, por lo menos tuvo una buena anécdota para compartir en las redes sociales.

A pesar de sus esfuerzos, la joven perdió el conocimiento varias veces tras subirse al juego, el cual apenas duró dos minutos. Esto alertó a su compañera, ¡seguro que pensó que se había quedado sin su mejor amiga para siempre!

En un momento de pánico, la chica dejó escapar un fuerte grito de terror que confirmó a su amiga que estaba bien, pero pasando por un momento de angustia muy intenso. Por suerte, todo terminó cuando el juego llegó a su fin y bajaron de él.

¿Qué dijeron en redes sociales?

Algunos usuarios de la red social TikTok observaron el peligro que corrió la joven al caer desmayada y golpear su cabeza durante el trayecto. Aunque afortunadamente, las chicas confirmaron que se encuentran en buen estado de salud.

Te puede interesar: VIDEO: Salvan a nadadora que se desmayó debajo del agua.