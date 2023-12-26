VIDEO: Familia deja de pie a su empleada doméstica mientras ellos comen en un restaurante

No cabe duda que en el mundo hay personas de todo tipo, desde las empáticas hasta aquellas que no tienen ni un ápice de amabilidad o gentileza. Recientemente se viralizó un video en redes sociales que muestra como una familia deja de pie a su empleada doméstica mientras ellos comen y disfrutan plácidamente en un restaurante.

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Este hecho desató la indignación de propios y extraños. El video fue compartido en TikTok por la usuaria @mardybum2.2, en él se aprecia a una familia paseando en el centro comercial Polanco junto a su empleada doméstica, la cual lleva las bolsas con sus compras.

¿Cómo sucedieron los hechos? De acuerdo con la usuaria que compartió el video, la familia se encontraba paseando en el centro comercial Polanco, donde trató de forma irrespetuosa a su empleada doméstica, quien en todo momento iba caminando detrás de ellos.

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Pero el mal trato quedó todavía más evidenciado cuando, al detenerse a comer, la familia dejó a su empleada doméstica de pie a un lado de la mesa donde ellos comían.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Obviamente, el video causó una gran indignación en redes sociales, ya que la joven que compartió el clip se dijo indignada por el comportamiento de la pareja. “¿Cómo es posible que tengas a un ser humano trabajando para ti pero ni si quiera tengas tantita ma… para darle respeto como un ser humano y literalmente darle de tus sobras de tu comida y tenerla ahí parada como si fuera un robot?”.

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Por su parte, los internautas no se hicieron esperar y externaron su malestar con diversos comentarios como: “Qué poca ma…, en verdad, ojalá la vida los ponga en su lugar”, “Desgraciadamente en México así tratan a la gente”, “Se llama educación el sólo ofrecerle una silla donde sentarse”, “De la abundancia del corazón hablan tus acciones”, “Cuando trabajaba en restaurantes eso era muy común, no les pedían comida”, “Espero que las autoridades hagan algo al respecto”.