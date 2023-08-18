VIDEO: Fans de Lana Del Rey caen de forma masiva en pleno concierto

En una semana que prometía ser inolvidable para los seguidores de la reconocida cantante Lana del Rey, el emblemático Foro Sol se convirtió en el epicentro de dos espectáculos magníficos que atrajeron a multitudes apasionadas, los días 15 y 16 de agosto de 2023. Con su inconfundible estilo nostálgico y su melódica voz, la estadounidense hizo gala de su indiscutible talento, cautivando a sus miles de fans que abarrotaron el recinto.

Sin embargo, entre las dos noches de emoción y música, un inexplicable, así como misterioso suceso, marcó un giro inesperado en uno de los conciertos, dejando a todos los fans desconcertados y preguntándose qué había ocurrido.

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¿Qué pasó en el concierto de Lana de Rey en la Ciudad de México?

El episodio tuvo lugar durante la interpretación del tema "Pretty When You Cry" por parte de la artista. Los seguidores se encontraban deleitándose con la actuación de la cantante desde la sección General A, situada a nivel del suelo.

De manera repentina, los fans empezaron a caer uno tras otro, como si estuvieran siguiendo un efecto dominó. Aquellos que seguían a la artista en la zona General Am terminaron en el suelo, y según los informes compartidos en las redes sociales, algunos sufrieron heridas a causa del impacto.

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¿A qué se debió la caída masiva de fans en el concierto de Lana del Rey?

Aunque los videos compartidos por los seguidores de Lana Del Rey capturaron el instante del incidente en el Foro Sol, todavía no se ha brindado una explicación que aclare qué desencadenó el efecto dominó, que resultó en la caída de los asistentes.

En las redes sociales, muchos atribuyeron esta situación a una misteriosa "onda de energía" emitida por Lana Del Rey, mientras que otros sugirieron que podría tratarse de una especie de ritual que habría agotado la fuerza de los espectadores. Además, algunas voces señalaron a la mala seguridad del evento como posible causa; sin embargo, la hipótesis más plausible, es que un grupo de personas intentó avanzar hasta las primeras filas, lo que habría provocado un movimiento involuntario de la multitud, resultando en la caída masiva.

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Hasta el momento, la empresa responsable del concierto no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto.