Los videos de animales se siguen apoderando de las redes sociales, pero los más virales siempre son los de gatitos, ya que tienen una gran imaginación, tanto que sobrepasan la ficción. En este video que se ha vuelto muy popular entre los internautas se puede observar que el dueño de un minino estaba viendo un documental marino y notó que su mascota estaba muy pendiente de todo lo que sucedía, tanto, que cuando apareció un pez saltarín el michi se abalanzó hacia él, pensando que podría atraparlo, pero solo logró estrellarse contra la pantalla.

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Fue un momento muy divertido para las personas que estaban presentes, más no para el felino, ya que se dio un buen golpe y terminó en el piso, además de que se quedó con el antojo de probar un pez. Cabe mencionar que muy a menudo los gatitos sufren este tipo de accidentes, pues se quedan muy asombrados por las imágenes que pueden observar mediante el televisor y aunque en esta ocasión la curiosidad no mató al gato, sí que se llevó un buen susto al impactarse contra la pantalla.