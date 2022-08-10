VIDEO: Novio expone infidelidad de su pareja ¡en plena boda!

Las relaciones amorosas han cambiado a lo largo de los años, actualmente las infidelidades son más comunes y por lo tanto más exhibidas en las diferentes redes sociales, dejando al descubierto a las personas que fallaron en la relación.

Te puede interesar: Científico se disculpa por presentar imagen de chorizo en vez de una estrella.

Por medio de las redes sociales se han viralizado diferentes historias donde la infidelidad reina; sin embargo, existen casos que llevan estos descubrimientos al límite y se vuelven virales.

Tal es el caso de un hombre que descubrió la infidelidad de su pareja, lo que no se sabía es que esto lo llevaría muy lejos, pues decidió revelar el engaño justo el día de su boda.

Los hechos ocurrieron en China, en el año 2019, de acuerdo con el video que se viralizó en la plataforma de TikTok, los novios entraron al salón de fiesta en donde se celebraría la boda.

Sin embargo, cuando subieron al escenario, lo mágico del momento cambió de forma inesperada, luego de que en una pantalla se mostrarán los momentos más bellos de la pareja.

Cuando todos los asistentes esperaban una bellísima historia de amor, quedó expuesto un video de la novia sosteniendo un romance con otro hombre que no era su futuro esposo.

Las imágenes mostradas fueron grabadas desde el hogar en donde vivía la pareja. Aunque, las cosas no quedaron ahí, pues los medios locales revelaron que el hombre era el esposo de la hermana de la novia; además, informaron que la hermana engañada se encontraba embarazada.

También te puede interesar: VIDEO: Paracaidista se enreda y cae en picada, pero salió vivo.

Tras este revelador e incómodo momento, la pareja discutió y cómo era de esperarse se separaron justo el día.

Sin duda, la relación ya no logró consumar su amor y la boda por evidentes razones ya no se celebró.

