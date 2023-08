VIDEO: Payaso Brincos Dieras es atacado en pleno show, sale en ambulancia

Vaya susto que se llevó el “payaso más irreverente”, nos referimos a Brincos Dieras, quien resultó lesionado durante uno de los shows que ofreció en Torreón, Coahuila, por lo que tuvo que abandonar el recinto en ambulancia.

El hecho desató diversas especulaciones; sin embargo, fue el propio payaso Brincos Dieras quien aclaró lo sucedido en redes sociales y compartió los pormenores sobre su actual estado de salud, así como qué fue lo que provocó que fuera trasladado en ambulancia a un hospital.

¿Qué le pasó al payaso Brincos Dieras? El pasado viernes 11 de agosto, Brincos Dieras se presentó en el Coliseo Centenario de Torreón, Coahuila. No obstante, al final el show, el “payaso más irreverente” tuvo que ser trasladado en ambulancia.

A través de su cuenta de Instagram, Jean Carlo de 50 años, mejor conocido como el payaso Brincos Dieras, compartió una imagen en donde aparece recostado sobre una camilla y vendado del tórax.

El cómico confirmó que fue llevado a un hospital y explicó que durante una dinámica en la que invitó a dos hombres del público a subir al escenario, sufrió una lesión, pues uno de ellos le aplicaron una “plancha”, lo que derivó en una lesión en una de sus costillas.

¿Qué dijo Brincos Dieras?

“¡Mi raza! ¡Estoy bien! Sí me llevó la ambulancia porque pensaron que era una fisura, pero bendito Dios solo fue el golpe, con medicamentos sale. Gracias a la raza de Torreón. Nos la pasamos con madre y ¡el show debe continuar! Nos vemos esta noche en Culiacán, solo pido su comprensión, ya que no puedo hacer esfuerzos y no habrá maromas, posiciones con brincos, helicópteros. Muchas gracias (sic)”, se lee en su publicación.

¿Cómo se dio su lesión?

Además de esto, el payaso Brincos Dieras compartió un video del momento exacto en el que se lesionó en el escenario. En el clip se observa al comediante invitando a subir al escenario a dos hombres, quienes comenzaron a forcejear. En medio del forcejeo, el cómico terminó en el suelo y en ese momento los dos hombres le cayeron encima. En las imágenes se puede ver el rictus de dolor del payaso, quien logró ponerse de pie y continuó con su show.