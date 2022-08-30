VIDEO: La prueba de que Yusef habría engañado a Viri con Cathe.

Survivor México está más candente que nunca, sobre todo después de que Viridiana fuera eliminada del reality de supervivencia luego de perder ante Santiago en el Juego de Extinción donde su fuerza y resistencia no fueron suficientes para permanecer en la competencia, pero también porque Yusef renunció a su collar de inmunidad para proteger a Viri con quien tenía sus quereres.

Yusef y Viri habían sido muy cercanos en los últimos días, incluso había una conexión especial entre ambos, de ahí que Farah haya sorprendido a propios y a extraños al renunciar a su inmunidad por presuntamente proteger a su amada. Durante el concejo tribal, el exatleta del Exatlón dijo que lo hacía por amor y pidió que respetaran su decisión.

Sin embargo, lo que parecía ser un gesto de amor terminó siendo mal visto por los fans quienes lo señalaron de doble cara y, es que uno de los sobrevivientes destapó un nuevo romance del León Libanés y no precisamente con Viridiana, sino con Cathe.

Tras la inesperada eliminación de Viridiana, la alpinista visitó el foro de Venga La Alegría para hablar sobre su paso por Survivor México y sobre su relación con Yusef Farah.

Al ser cuestionada sobre si su relación con Yusef se trató de una estrategia, Viridiana negó rotundamente que su relación con el sobreviviente haya sido una cuestión estratégica y señaló que realmente hubo una conexión muy bonita entre ambos, aunado a que lo admira mucho.

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“Las personas que estuvimos a su alrededor lo conocemos y sabemos que lo que dice es verdad. Lo acusan de que es un doble cara y siempre quiere llamar la atención, pero nosotros vimos otra cara. Vimos una parte de él muy noble y al pendiente de todos”, declaró.

“Yo no lo veo como una estrategia. Yo no me prestaría a hacer algo que no fuera verdad”, añadió.

¿Yusef engañó a Viri? Luego de que Viri se sinceró en VLA sobre su relación con Yusef, Kenta, de la tribu Halcones, exhibió otro romance del llamado ‘León libanés’ cuando estaba en la tribu de color verde.

“Desde que Yusef llegó a Halcones con ese aire de seductor a la primera que sedujo fue a Cathe y ella cayó redondita hacia él”, declaró Kenta.

Recordemos que Yusef y Cathe se conocieron en la Tribu Halcón, cuando el biólogo se incorporó tras su nulo acuerdo con Julián; sin embargo, la convivencia de Farah con Cathe fue breve.