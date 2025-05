VIDEO: Señor explota contra Ángela Aguilar y la regaña en concierto de Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar se han mantenido como la pareja más mediática y controvertida dentro del mundo de la música en México, esto gracias a su romance que comenzó en medio de la polémica.

El romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado envuelto en polémica, ya sea por la forma en que comenzó, por sus declaraciones o bien por sus actos. Por esto y más, se han convertido en blanco de criticas en redes sociales.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron sorpresivamente en Morelos [VIDEO] Luego de tantos rumores, finalmente Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron sorpresivamente en una hacienda en Morelos. Pepe Aguilar estuvo presente.

¿Ángela Aguilar disfrutó el concierto de Nodal? Recientemente se dio a conocer el bochornoso momento que vivió Ángela Aguilar durante el concierto que su esposo, Christian Nodal, ofreció recientemente.

Mientras el sonorense se encontraba en el escenario deleitando a todos con sus más grandes temas, su esposa se encontraba entre el público cantando a todo pulmón sus canciones.

Sin embargo, su euforia y efusividad llamó la atención de los presentes, quienes grababan a la hija de Pepe Aguilar mientras cantaba, celebraba, fumaba y se levantaba constantemente de su asiento.

¿Señor regañó a Ángela Aguilar?

Sin embargo, mientras ella disfrutaba de lo lindo el concierto de su esposo, un señor no pudo hacer lo mismo porque Ángela Aguilar se lo impedía cada vez que se levantaba de su asiento.

Esto generó la molestia del señor, quien luego de varios minutos decidió ponerle un alto a Ángela Aguilar. El sujeto tocó la espalda de la cantante y le dijo: “¿Puede sentarse?”, a lo cual ella respondió volteándose con el rostro serio y sin hacer mayor escándalo, posteriormente permaneció más tranquila.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Como era de esperarse, las redes sociales hicieron de las suyas y de inmediato se le fueron encima a Ángela Aguilar, segurando que no podía comportarse como adulta.

“Claro que se siente el pagó su entrada para ver a Nodal no para ver la peluca”. “Siempre faltando el respeto a la gente que se creer????”, “Pues es que si, está en primera fila y se para.. lo que es querer llamar la atención... ", “Y se hace la desentendida por supuesto”, “Se paran los que están más atrás porque no ven, pero ella hasta adelante solo quería hacerse lucir”, “Ella quiere figurar aunque sea a la fuerza” y “Pa’ que vea la tipa, que no en todos lados puede hacer su voluntad, el pagó pues tiene derecho a exigir que lo deje ver y porque la tipa llamando la atención pa’ que la pelen”.