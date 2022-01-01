Adiós 2021: Los 5 videos más virales del año.

El 2021 terminó y los internautas se encargaron de difundir los videos más virales e impactantes de este año. A continuación te presentamos el top 5 de ellos.

Policías sostuvieron relaciones sexuales en patrulla

Fue en el mes de julio cuando se viralizó un video que mostró a una pareja de policías teniendo relaciones sexuales al interior de una patrulla en el Estado de México. De acuerdo con los medios de comunicación, los policías eran del municipio de Ecatepec, pero los hechos ocurrieron en el área limítrofe con Neza. Los dos oficiales fueron retirados de sus cargos tras la difusión del video que recorrió todas las redes sociales.

Una mujer fue atropellada por su mejor amiga

Desafortunadamente, una mujer atropelló a su amiga debido a una falla en su camioneta en San Luis Río Colorado, Sonora donde fue detenida por el presunto delito de homicidio culposo. La grabación es estremecedora porque mostró el momento en que la mujer fue empujada por el vehículo y luego fue arrastrada. Fue impactante ver cómo quedó prensada entre un muro de contención y la camioneta.

TERRIBLE ACCIDENTE AFUERA DE UNA TAQUERIA EN SAN LUIS RIO COLORADO SONORA, UN JEEP NO LE SERVIA BIEN LA TRANSMISION Y FALLABA, ATROPELLO A UNA MUCHACHITA CON FATALES CONSECIENCIAS #SLRC #SONORA #MEXICO #ACCIDENTE #ATROPELLADO pic.twitter.com/dhmyh67dRx — SERGIO (@sergiocolora) September 13, 2021

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Una mudanza extrema en la CDMX

Una singular mudanza sorprendió a los capitalinos porque una camioneta pick-up trasladó más de lo que un camión pudiera llevar. El visual colgado en TikTok mostró la mudanza extrema mientras pasaba frente al Caballito en la avenida Reforma. Haciendo caso omiso al peso, una camioneta blanca trasladaba muebles, colchones, sillones, closets, mesas, escritorios, cajas, una silla de ruedas y más.

Joven pide que la llamen "compañere".

Una persona arremetió contra sus compañeros por llamarla con los pronombres femeninos convirtiéndose en duna de las personalidades que marcaron tendencia en redes. Fue Andra Escamilla, estudiante que pidió que le llamaran bajo el pronombre ‘elle’, desatando una ola de críticas contra el lenguaje inclusivo. La chica pidió que no le dijeran compañera sino ‘compañere‘ para respetar su identidad.

Mujer defendiéndose de las agresiones de su novio

Un video exhibe cómo una joven se defendió tras recibir agresiones de un hombre que al parecer era su pareja. La joven lo empujó y soltó un golpe quelo dejó en el suelo. La mujer no se conformó tras las agresiones que recibió, así que le lanzó golpes y tomó una silla en contra del sujeto. Enseguida, el hombre decidió retirarse del lugar.

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