La última vez que José Moncada vio en una cafetería a Larry Ramos, quien aún llevaba el grillete que le colocaron las autoridades americanas.

Larry Ramos no le mencionó a su exsocio, José Moncada que no podía irse de casa, argumentaba que podía salir si pedía permiso a las autoridades. Se presume que Larry Ramos ya no está en el estado de Florida.