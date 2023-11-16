¿Qué es el Viernes Negro y en qué fecha se celebra en México?

La temporada de ofertas en 2023 está a punto de dar inicio en México con eventos como el Buen Fin y el Black Friday, este último también conocido como "Viernes Negro". Pero, ¿qué significa exactamente este término y cuándo podemos esperar que llegue a tierras mexicanas?

¿Qué es el Black Friday?

También conocido como Viernes Negro, el Black Friday tiene sus raíces en Estados Unidos y se refiere al día posterior al Día de Acción de Gracias en el que los almacenes ofrecen grandes descuentos. Su historia se remonta a los años 60, cuando los comerciantes estadounidenses buscaban impulsar sus ventas durante la temporada navideña.

Tenga mucho cuidado a la hora de invertir, podría ser fraude

Por otra parte, el nombre "Black Friday" se popularizó en Filadelfia alrededor de 1961, cuando se utilizó para describir el caos en las calles debido a las rebajas del día después de Acción de Gracias. Originalmente, el término se asociaba con el denso tráfico y la aglomeración de personas y vehículos en las calles de la ciudad.

Sin embargo, la explicación tradicional del origen del nombre sugiere que este día permite a los comercios cambiar sus números rojos (pérdidas) por números negros (ganancias).

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¿Cuándo es el Viernes Negro en México?

Para el año en curso, el Black Friday está programado para el viernes 24 de noviembre. Aunque inicialmente se designa para un solo día, algunas tiendas optan por extender sus promociones a lo largo de todo el fin de semana, brindando a los consumidores la oportunidad de aprovechar descuentos sustanciales en una variedad de productos.

¿Cómo evitar ser estafado en compras durante la temporada de ofertas?

A medida que nos acercamos al Viernes Negro, es importante que los consumidores estén atentos para evitar posibles estafas. Algunos consejos para no caer en un fraude son:



Investigar los precios normales de los productos antes de las ofertas.

Verificar la autenticidad de las tiendas en línea.

Utilizar métodos de pago seguros.

Leer las políticas de devolución.

Además, es recomendable comprar solo en sitios confiables y reconocidos para garantizar una experiencia de compra segura.

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