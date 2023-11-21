“Y si terminé siendo la villana, no me molesta”. Betsabé en La Isla

Hace unas semanas, tuvimos ver la oportunidad de vivir la final de La Isla: Desafío en Turquía, donde los jóvenes desafiantes tuvieron muchas experiencias, siendo una de las grandes protagonistas de las polémicas, Betsabé, quien estuvo en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’.

En medio de toda la polémica que llegó a causar el reality, Betsabé le contestó todas las preguntas a Carlos Muñoz, quien le cuestionó sobre la imagen que tenían los fans sobre ella en La Isla.

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¿Se fue siendo la villana de La Isla: Desafío en Turquía?

Para la joven, fue una experiencia muy buena, aunque no tenía idea de nada de lo que estaba sucediendo afuera de La Isla: Desafío en Turquía, por ese motivo, hasta el final entendió muchas cosas.

Ya se acabó y fue tan buena experiencia, que simplemente lo veo y digo ‘Ahora entiendo, porque en ese momento decían esto o pensaron esto, ahora entiendo’ y nada más me río, pues estuvo bien padre

Al final, Bestabé reveló que no le importa que muchos la vean como la gran villana de la temporada, ya que los televidentes únicamente pueden ver una parte de todo lo que sucede.

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