VIDEO: Un gatito hambriento trato de llamar la atención de su dueña.

Los animalitos se han ganado el corazón de muchas personas, tanto que en la actualidad no solo son considerados mascotas, sino también como miembros de la familia, ya que junto a ellos se disfrutan grandes momentos y anécdotas. Sin embargo podemos decir que los gatitos son los animales que se han apoderado no solo de las familias, ya que se han viralizado en el mundo de las redes sociales con videos tiernos y graciosos los cuales son grabados por sus mismos dueños. Este video ha conmocionado a muchos, porque podemos observar como un gatito está más que hambriento y trata de llamar la atención de su dueña quien esta pérdida en el teléfono, él estaba tan desesperado que se puso a jugar con su plato de comida.

El gatito estaba a poca distancia de la dueña y él movió su platito por bastante tiempo de un lado a otro, sin embargo ella nunca le hizo caso al pobre y tierno animalito por andar metida en el celular. El video se volvió tan viral que muchos internautas comentaron su punto de vista, mientras unos aprecian el momento como algo bastante tierno por la forma en la que el gatito mueve el plato, otros comentan que la dueña es una persona muy irresponsable y no debería tener mascotas porque a pesar de que el pobre gatito trato de llamar su atención a una corta distancia no se pudo despegar de su celular para poder atenderlo. La realidad es que no sabemos si fue intencional lo que se observa en el video o si es real el caso, pero sin duda el gatito tocó el corazón de muchos.