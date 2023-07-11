VIDEO: Agredió verbalmente a un conductor, pero ¡el karma lo atrapó!
Este sujeto no sólo arrojó un vaso de refresco a un conductor, sino que también le hacía señas obscenas y mientras lanzaba insultos, un oficial lo arrestó.
Tenemos de recordar que antes de lanzar insultos debemos pensar que puede surgir después, ya que todos estamos expuestos infinidad de veces al "karma al instante". Tal como le pasó a este sujeto, que andaba muy campante en la calle y tal vez con unas copas de más, cuando de repente empezó a insultar a un conductor que esperaba a pasar después de que el semáforo cambiara. El hombre golpeó su camioneta, le aventó un vaso de refresco y no solo eso, sino que le hizo señas obscenas y gritaba malas palabras, mientras el conductor sólo guardó la calma, lo cual fue muy acertado de su parte al no caer en el juego del sujeto.
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En un par de segundos se acercó un policía que vio todo lo que estaba sucediendo e inmediatamente arrestó al hombre que tuvo una actitud impertinente. El video fue grabado por una persona que iba a bordo del vehículo y agradecieron mucho el apoyo del oficial para poder frenar ese momento tan bochornoso. Este y muchos otros momentos nos hacen pensar lo bueno que es el karma instantáneo, ya que podemos disfrutar de ver como se regresan las malas acciones o hasta pequeñas bromas que se salen de control.
March 11, 2023