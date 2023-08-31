VIDEO: El nuevo chaleco a prueba de impactos para los motociclistas

Este hombre deja impresionados a todos cuando pasa por las calles como un gran motociclista, ya que no lleva un chaleco de protección común, el hizo su propio invento para protegerse de cualquier peligro y es que se preocupa tanto por su seguridad que ideó un chaleco bastante original. Se trata de un chaleco inteligente de llantas a prueba de impactos, y su objetivo es resguardar la integridad de aquellos temerarios motociclistas gracias a sus nanopartículas. Como se puede observar en el video se adapta muy bien a los cuerpos gracias a su avanzada tecnología.

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¿Será que este artículo garantice la total protección de los pilotos o simplemente este hombre intentaba transportar unas llantas de una manera peculiar? Lo único cierto es que este hombre le sacó una sonrisa a más de uno en su trayecto gracias a su maravilloso ingenio, y aunque no se sabe cuál era su objetivo real al llevar las llantas así, no hay duda de que si sufre de un accidente probablemente las llantas si funcionen como una defensa, pero recuerden llevar la protección ideal para evitar tragedias.