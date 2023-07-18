VIDEO: Convirtió su bicicleta normal en una fija y ¡salió volando!

Los hombres son ingeniosos y ocurrentes por naturaleza, todos los días se la pasan haciendo mil cosas para mejorar sus casas, sus herramientas de trabajo, sus autos y muchas cosas más, pero este hombre quiso ir más allá ideando algo que tal vez a nadie más se le hubiese ocurrido antes. Este joven tenía muchas ganas de seguir ejercitándose, pero sin salir de casa, así que quiso convertir su bicicleta normal en una fija para hacer spinning un rato. Dispuesto a lograr su objetivo, puso unos topes entre las llantas de la bicicleta con la finalidad de que frenaran el movimiento al pedalear y no se fuera hacia adelante o hacia atrás, así que cuando pensó que todo estaba listo con su nueva creación se dispuso a estrenarla y grabar el momento para compartir su gran ingenio.

Te puede interesar: ¡Se lanzó en bici por las escaleras y se estampó en el techo!

Muy confiado el hombre se montó en su nuevo vehículo de ejercicio y empezó a pedalear lentamente para no correr riesgo alguno, por unos segundos pensó que había resultado de maravilla su gran invento, hasta que la bicicleta empezó a perder equilibrio y se fue de lado. Lo peor de la situación es que el nuevo artefacto estaba cerca de las escaleras y cuando perdió el equilibrio, el hombre salió volando para aterrizar directo en ellas. Con este video nos deja claro que lo suyo para nada es el ciclismo y mucho menos la invención o mejora de objetos, así que tal vez decida hacer otro tipo de deporte o comprar una bicicleta para spinning antes de arriesgar su vida y de demostrar una vez más el porqué los hombres viven menos.