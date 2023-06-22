VIDEO: Impresionante erupción de volcán. ¡Parece escena apocalíptica!

Las erupciones volcánicas son de los fenómenos naturales más impresionantes y fuertes en el mundo, donde a lo largo de la historia han ocasionado catástrofes en diversos lugares, dejando a muchas personas sin vida. Mediante este video podemos observar la erupción del volcán Merapi ubicado en Indonesia que dejó a decenas de pueblos cubiertos en ceniza, además de que la gran nube de polvo alcanzó los tres mil metros de altura que muy pocas veces se llega a ver.

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Actualmente este volcán se encuentra en el nivel de alerta más alto desde el 2020 por su gran actividad volcánica, afortunadamente no hay perdidas humanas, sin embargo la alerta ha hecho que las personas de los pueblos cercanos tengan que emigrar a zonas lejanas de esa zona por el miedo a que ocurra una erupción mayor donde pueda haber terribles consecuencias para los habitantes Merapi. Cabe mencionar que la última explosión que dejo sin vida a más de 300 personas y 280,000 evacuados fue en el 2010, lo cual deja en la intriga actualmente a las personas de saber si se volverá a activar el volcán como lo hizo en ese año.